Droits TV ‍: Beinsports et DAZN offrent 500ME pour la Ligue 1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A la veille de la réunion du conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel, une grosse pièce du puzzle s'est mise en place. Beinsports aurait proposé de verser 100 millions d'euros pour le match que DAZN laissait à la LFP. Les deux diffuseurs pourraient verser 500ME à la Ligue 1.

Les présidents des clubs de Ligue 1, à l'exception de Nasser Al-Khelaifi, donnaient jusqu'à maintenant l'avantage à l'offre de chaîne 100% Ligue 1 diffusée par Warner Bros Discovery, mais cela pourrait changer d'ici à quelques heures. En effet, tandis que DAZN offrait 375 millions d'euros pour s'offrir huit des neuf matches de chaque journée de Ligue 1, elle laissait à la LFP le soin de commercialiser le premier choix ou le deuxième choix en alternance une semaine sur deux, en dehors des dix plus grosses affiches de la saison. Et ce samedi soir, L'Equipe révèle que Beinsports vient de transmettre une offre de 100 millions d'euros par an pour cet unique match par journée du championnat de Ligue 1 qui débute le 16 août prochain. Autrement dit, si l'on ajoute DAZN et Beinsports, on obtient un total de...500 millions d'euros, puisque DAZN aurait finalement poussé son offre à 400 millions d'euros par saison au lieu de 375ME.

DAZN fait un effort, Beinsports entre dans la danse

Droits TV : La Ligue 1 prépare une offre qui fait scandale https://t.co/xoVwZ6jXGt — Foot01.com (@Foot01_com) July 13, 2024

Ajouter à cela les droits internationaux estimés à 120 millions d'euros, et vous obtiendrez 620 millions d'euros garantis pour la Ligue 1, ce qui limite la casse, même si on est évidemment très loin du milliard d'euros annoncé par Vincent Labrune l'an dernier. Il reste désormais à savoir si les présidents de Ligue 1 vont valider l'offre de DAZN et Beinsports, laquelle aura aussi le mérite de remettre Canal+ dans le jeu, puisque la chaîne sportive qatarie est toujours intégrée au bouquet sport sur MyCanal. Pour les amateurs de football, la diffusion sur deux médias aura un impact très clair sur le coût des abonnements à avoir pour suivre la Ligue 1. Mais au moins, il n'y aura ni écran noir, ni dépôt de bilan sir ce choix est confirmé dimanche.