Droits TV ‍: Accord LFP-Canal+, gros espoir pour la Ligue 1

Par Claude Dautel

On les disait fâchés à mort, mais finalement Maxime Saada, le patron de Canal+, et Vincent Labrune, le président de la LFP, arrivent tout de même à s'entendre. La Ligue 1 pourrait en profiter.

Tandis que l'on va probablement attaquer l'année 2024 sans savoir quelles chaînes diffuseront le Championnat de Ligue 1 à compter de la saison prochaine, les nouvelles ne sont pas toute noires. Désormais autorisés à négocier de gré à gré, et donc secrètement, Vincent Labrune pourrait avoir une bonne surprise pour le football français. Car en dehors de DAZN, Prime Vidéo et BeInSports, on voyait mal quelle chaîne allait pouvoir permettre aux droits TV d'atteindre les sommets prévus, même si le milliard d'euros par saison n'est plus d'actualité. Cette chaîne, cela pourrait être Canal+. Maxime Saada a beau s'être fâché très fort contre la Ligue de Football Professionnel, au point même de déclencher plusieurs procédures judiciaires, il a tout de même ficelé un accord avec la Ligue de Football Professionnel.

Canal+ et la LFP négocient quand même

Droits TV : Canal+ craque et achète la Ligue 1, il y croit https://t.co/eT34p1VT60 — Foot01.com (@Foot01_com) December 22, 2023

Alors que le grand patron de Canal+ a multiplié les déclarations incendiaires à destination de Vincent Labrune, on vient d'apprendre que Canal+ et LFP Média, la filiale commerciale créée en 2022 avec CVC, avaient signé un accord pour la diffusion en Afrique d'un programme titré « LIGUE 1 TROPHEE DES ACADEMIES » qui sera une sorte de télé-réalité impliquant des clubs africains, mais également des clubs de Ligue 1. Sur le papier, rien de cela ne concerne les droits TV de la Ligue 1, cependant comme le fait remarque le média spécialisé Télé Sat Numérique, cela démontre que Canal+ et la LFP ont retrouvé la table des négociations et que les deux entités sont capables de trouver des accords. Il y a quelques jours, Philippe Bailly, président de NPA Conseil, spécialisé en économie de l’audiovisuel, avait envisagé le fait que Maxime Saada et Vincent Labrune finissent par s'entendre pour les droits de la Ligue 1 avec une nouvelle répartition des lots et un prix plus équilibré, Canal+ s'offrant le lot premium tandis que BeinSports et Dazn se partageaient un deuxième lot. Avec ce deal en Afrique, un premier pas vers la grande réconciliation est peut-être fait.