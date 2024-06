Droits TV ‍: 500 ME pour la L1, Riolo demande la tête de Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le rêve du milliard d’euros de droits TV s’est envolé pour Vincent Labrune, qui mise désormais sur une vente de la Ligue 1 aux diffuseurs pour une somme avoisinant les 500 millions d’euros pour la période 2024-2029.

A deux mois du début de la saison 2024-2025 de la Ligue 1, le championnat de France n’a toujours pas trouvé de diffuseur. Malgré des négociations avec DAZN, Amazon, Canal+ et Beinsports, la LFP n’a toujours bouclé aucun accord, ce qui commence à sérieusement impacter les clubs de Ligue 1 dont certains n’ont pas le feu vert pour officialiser leurs premières recrues. Et pour cause, le passage devant la DNCG est imminent, et les clubs ne savent toujours pas quelle somme ils vont récupérer grâce à la vente des droits TV. Une situation ubuesque qui a obligé Vincent Labrune à revoir ses exigences à la baisse en ce qui concerne le montant des droits de la Ligue 1.

Droits TV : Vincent Labrune en danger ? https://t.co/MSDJHHyp3G — Foot01.com (@Foot01_com) June 9, 2024

Le milliard d’euros était espéré, mais ce rêve pieu fait désormais place à un réalisme plus froid. Les dirigeants de la LFP espèrent maintenant boucler la vente des droits télévisuels du championnat de France pour 500 millions d’euros, sans compter les droits internationaux qui pourraient atteindre 150 millions d’euros. Une somme qui ne doit pas faire sombrer la Ligue 1 dans le catastrophisme selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a réclamé le départ de Vincent Labrune mais a également affirmé que si les clubs de Ligue 1 travaillaient en bonne intelligence, alors cette somme, supérieure aux droits TV portugais ou néerlandais, pouvait suffire à relancer la machine et à faire du championnat de France une ligue compétitive.

Riolo réclame le départ de Labrune

« Ce cauchemar est orchestré de façon très incompétente par le président de la LFP qui à ce stade devrait logiquement s’en aller. Il est en situation d’échec, il devrait s’en aller. Les présidents de Ligue 1 lui ont fait confiance, ils l’ont placé là, ils lui ont confié cette mission et ils ont répété de A à Z qu’ils avaient une totale confiance en lui. Ils se sont réveillés ce matin et du milliard, on a coupé en deux donc logiquement, il ne devrait pas rester. Une fois qu’on aura acté que la Ligue 1 vaut ce prix, il ne faudra pas tomber dans le catastrophisme car 500 millions d’euros, c’est déjà plus que les Pays-Bas, le Portugal et tous les pays d’Europe en dehors des quatre gros » a lancé Daniel Riolo sur les ondes de RMC avant de conclure.

500 millions d'euros, « pas une catastrophe » pour Riolo

« Il faudra juste apprendre à travailler autrement, arrêter de donner des salaires énormes à des joueurs qui n’en valent pas la peine. Il faudra juste que les présidents de L1 retrouvent la raison et arrêtent de croire qu’ils ont un championnat extraordinaire. Toutes ces conneries, ils les ont tous dites dans les conseils d’administration. S’ils retrouvent la raison, 500 millions d’euros, ce n’est pas catastrophique : tu peux bosser avec ça ! L’Atalanta, l’Olympiakos, la Fiorentina, qui ont fait des beaux parcours en Europe ont tous moins d’argent que l’OL, l’OM, Monaco, Lille… Donc il y a moyen de travailler correctement. Il faudra juste retrouver la raison et faire les bons choix » a lancé Daniel Riolo, convaincu que les 500 millions d’euros de droits TV ne seront pas un problème pour les clubs français. Ce qui n’empêche pas que selon lui, Vincent Labrune a épuisé tout le crédit qui lui a été accordé et qu’il devra partir après cet échec.