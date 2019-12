Droits télés : Mediapro rafle les derniers lots

Dans : Ligue 1.

Mediapro, qui s’est manqué sur les Coupes d’Europe ces derniers jours, se reprend sur la Ligue 1.

Déjà diffuseur d’une majeure partie des matchs de chaque journée, y compris la grosse affiche du dimanche soir, le média espagnol a mis la main sur deux lots qui n’avaient pas été attribués. Il s’agit du lot numéro 5 lié aux multiplex de trois journées de Ligue 1, à savoir la 19e, la 37 et la 38e, et du lot numéro 7 qui comprend les barrages d’accession en Ligue 1 et en Ligue 2, ainsi que le Trophée des Champions. Ceci toujours pour la période allant de 2020 à 2024. Autant dire que d’un bout à l’autre, la majorité de la saison sera à suivre sur les futures chaines de Mediapro.