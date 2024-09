Didier Roustan ‍: Un hommage programmé par l'Equipe du Soir

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Membre très important, et tout autant apprécié de L'Equipe du Soir, Didier Roustan est décédé à l'âge de 66 ans. L'émission lui rendra évidemment hommage ce mercredi soir.

Le monde du football et des médias est sous le choc après l'annonce ce mercredi 11 septembre du décès de Didier Roustan qui luttait contre la maladie depuis quelques semaines. Du côté de la chaîne L'Equipe, dont il était un habitué, c'est forcément la tristesse et pour rendre hommage à celui qui était Le président de L'Equipe du Soir une émission spéciale a été programmée pour ce mercredi soir avec de très nombreux témoignages, mais également des extraits des émissions de ces dernières années, avec quelques sorties flamboyantes et toujours passionnantes de Didier Roustan.