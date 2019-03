Deux points perdus en deux minutes, l’OL a tout gâché

Dans : Ligue 1, RCSA, OL.

Stade de la Meinau

le RC Strasbourg Alsace et l'Olympique Lyonnais font match nul (2-2)

Buts pour Strasbourg : Ajorque (69e, 70e)

Buts pour l'OL : Dembélé (3e, 51e sp)

Alors qu’une victoire tranquille lui tendait les bras, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul à Strasbourg (2-2) en encaissant deux buts en deux minutes. A la lutte pour la deuxième place de Ligue 1, le club rhodanien laisse l’opportunité au LOSC de creuser l’écart après cette 28e journée.

Et encore deux points laissés en route face à un adversaire à sa portée. Bruno Genesio a beau mettre en jeu une titularisation au Camp Nou, son Olympique Lyonnais commet encore et toujours les mêmes erreurs… Sa stratégie avait pourtant le mérite de fonctionner dès l’entame. Malgré la présence de Fekir et Depay sur le banc, Dembélé (0-1, 3e) ouvrait rapidement le score après une boulette de Koné, en plein cauchemar ce samedi !

De quoi récompenser une bonne entame des Gones, à peine perturbés par la sortie sur blessure de Marcelo. On passait même tout près du break sur la demi-volée de Diop, puis la frappe de Cornet, bien sortis par Sels. Strasbourg était décevant et méritait les quelques sifflets de la Meinau. Et ça ne s’arrangeait pas après la pause. De nouveau cueilli à froid, Koné concédait un penalty sur Aouar. L’occasion pour Dembélé (0-2, 51e) de mettre son équipe à l’abri. C’est du moins ce que l’on pensait…

Deux minutes qui coûtent cher

Mais comment pouvait-on imaginer le retour des Alsaciens ? C’est déjà avec beaucoup de chance que la tête de Thomasson, déviée par celle d’Ajorque (1-2, 69e), finissait au fond des filets contre le cours du jeu. Autant dire que personne ne s’attendait à l’égalisation du même Ajorque (2-2, 70e) dans la foulée ! Les deux équipes cherchaient la victoire en fin de rencontre, mais on en restait là. Sixième match consécutif sans victoire pour le Racing en L1, pendant que Lyon pourrait voir Lille prendre 7 points d’avance en cas de victoire à Saint-Etienne dimanche.