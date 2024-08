DAZN, une offre folle pour acheter les influenceurs des clubs

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, on voit apparaître des messages sur X faisant la promotion de DAZN envoyés par des influenceurs liés aux plus gros clubs de Ligue 1. La rumeur affirme que la chaîne a payé très cher pour cette promotion.

Il y a quelques semaines, Mickaël Vincent, responsable de la chaîne Youtube Talk My Football affirmait qu'il avait été contacté par DAZN pour parler de cette chaîne moyennant finance, et il prévenait qu'il ne faudrait pas s'étonner de voir apparaître des contenus favorables au nouveau diffuseur de la Ligue 1. Mais, depuis quelques jours, c'est sur X (anciennement Twitter) que des messages vantant les qualités de DAZN, ou même offrant des abonnements, sont mis en ligne par les influenceurs de plusieurs clubs, dont le PSG et l'OM. Forcément, cela a interpellé pas mal de monde, et très vite, d'autres comptes ont assuré avoir été contactés par la chaîne anglaise moyennant un deal assez colossal.

DAZN, une offre pour inonder X ?

Ahahah DAZN qui inonde la #TeamOM avec un contrat de 19 000€ pour 5 tweets par mois pendant 10 mois — Shavinz (@ShavinzCS) August 23, 2024

En effet, plusieurs personnes évoquent un contrat proposé par DAZN, ou du moins son agence de communication, à 19.000 euros pour 5 messages par mois tout au long de la saison. Et d'ailleurs cela n'a pas manqué, sous les publications faites par un influenceur marseillais, qui avait pourtant dit le plus grand mal de DAZN avant d'en faire la promotion, des notes de contexte ont été ajoutées avec la mention : « Il semblerait que ce poste soit une publicité. Si c'est le cas cela doit être mentionné selon la loi » Si certains internautes se sont offusqués de voir des influenceurs se vendre ainsi, d'autres estiment que compte tenu des sommes évoquées, ils ont eu raison de céder à DAZN, même si forcément l'éthique n'est plus vraiment respectée. Et ils sont nombreux à demander à la chaîne sportive de les contacter pour eux aussi prendre un petit peu d'argent.