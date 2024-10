DAZN, le code qui apparaît sur les écrans révèle son secret

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les abonnés à DAZN ont remarqué que régulièrement un code apparaissait sur l'écran sans aucune raison. Mais le secret de ce code semble déjà avoir été décrypté

Plusieurs téléspectateurs présents devant le match Nice-PSG, diffusé dimanche soir sur DAZN, ont fait remarquer sur les réseaux sociaux qu'ils avaient de temps en temps un code mélangeant lettres et chiffres qui apparaissaient à des endroits aléatoires sur l'écran. Et c'est le cas depuis quelques semaines. « Hey je paye une blinde pour que toutes les 5 minutes, j'ai un code wifi qui apparaît sur l’écran. C’est quoi ça ? C’est sérieux ? », s'est ainsi étonné LudoRD. Mais il n'a pas été le seul à se poser des questions sur ce code très mystérieux. À en croire le site spécialisé Numerama, tout cela est visiblement une mesure liée à la lutte contre le piratage des matchs de Ligue 1 par l'IPTV et les réseaux sociaux. Cette mesure, qui existe déjà à l'étranger, s'explique relativement facilement et se développe grâce à l'aide des autorités et des responsables de X et Telegram.

@DAZN_FR hey je paye une blinde pour que toute les 5 minutes j’ai un code wifi qui apparaît sur l’écran. C’est quoi ça? C’est sérieux? #DAZN @dazngroup pic.twitter.com/Wwm4zSi9M7 — LudoRD 🇫🇷 🌟🌟 (@Ludord) September 1, 2024

Les patrons des réseaux sociaux ayant décidé de rapidement supprimer ou suspendre les comptes qui piratent les matchs de Ligue 1, DAZN diffuse sur chaque écran un code qui est unique à chacun de ses abonnés. Autrement dit, en croisant ces codes avec la base de données des abonnés, il devient facile de savoir qui diffuse les rencontres via Telegram ou X, et qui fournit les services d'IPTV. Cependant, dans cette course entre les gendarmes des droits TV de la Ligue 1 et les voleurs que sont les pirates, ces derniers ont déjà trouvé des ripostes.

Pour les uns, c'est un flou à l'écran qui remplace le code de DAZN, cela grâce à un gros décalage de l'image par rapport au direct, tandis que d'autres encore plus forts ont déjà trouvé comment effacer ce code en temps réel et donc empêcher la chaîne anglaise de repérer d'où viennent les images. Quelques jours après avoir appris que DAZN n'aurait que 100.000 abonnés, on comprend mieux que le diffuseur de la Ligue 1 multiplie les initiatives pour stopper le piratage de masse.