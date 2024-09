DAZN a pigeonné 100.000 abonnés, ça passe très mal

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'annonce par le patron de DAZN France qu'une promotion était mise en place à partir de mardi a fait des heureux, mais la chaîne a oublié ses premiers abonnés et ça passe très mal.

C'est via un entretien accordé à l'Agence France Presse que Brice Daumin, PDG de DAZN, a révélé qu'à partir de ce mardi, la chaîne qui diffuse l'essentiel de la Ligue 1 allait commercialiser une offre d'abonnement revue considérablement à la baisse. En effet, pour ceux qui s'abonnent pour un an, le prix va passer de 29,99 euros à 19,99 euros par mois. Une baisse de 33% qui pourrait tout de même inciter certains amateurs de football et de Ligue 1 à prendre un abonnement. Sur le papier, tout cela ressemble donc à un bel exercice de communication et de marketing. Sauf que dans le même temps, DAZN ne fait aucun geste pour les 100.000 abonnés qui avaient craqué avant le début de la saison de Ligue 1 et vont donc payer plein pot là où certains qui avaient choisi de se tourner vers des solutions alternatives, à savoir le piratage, paieront moins cher s'ils se décident de s'abonner. Et la grogne des abonnés de la première heure enfle déjà.

DAZN fait hurler ses premiers abonnés

Car du côté des opérateurs tiers, il n'est pas question de baisser le prix pour les actuels abonnés à DAZN, tout cela ayant fait l'objet de négociations avant l'officialisation en août dernier. Ainsi, ce lundi après-midi, le service client de Canal+ précise ne pas être informé du tout de cette promotion de DAZN et ne peut donc pas envisager de réduire l'addition. De quoi rendre fou de rage les clients qui ont déjà craqué avec l'engagement sur un an et qui perdront plus de 100 euros sur la saison.

Sur le forum réservé à l'assistance des clients de Canal+, la colère gronde et les messages se succèdent sur ce sujet: « Il serait regrettable que DAZN ne baisse pas ses tarifs pour ceux qui sont déjà abonnés. Sinon c est du foutage de G…et canal+ devrait pousser qu’ils le fassent », « J’espère que canal fera un geste commercial. Dix euros de moins par mois c’est quand même beaucoup », « Comme prévu la braderie commence... une pensée pour les abonnés des premiers jours ... par contre l'abonnement reste sur douze mois et pas dix donc encore trop cher ».

Une pensée à ceux qui ont payé plein pot direct https://t.co/MzC2xf0twj pic.twitter.com/0hhobClJzt — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) September 9, 2024

Sur X (anciennement Twitter), les messages sont plutôt moqueurs à destination des abonnés qui avaient accepté de payer l'abonnement au prix fort. « Pigeon de bronze : Payer DAZN 40€ (ou 30€). Pigeon d'argent : Payer DAZN 40€ (ou 30€) pendant que d'autres payent 20€. Vivement la prochaine baisse pour leur accorder le titre de pigeon d'or », écrit le dénommé Malous, tandis que Nicolas Puiravau, membre de Paris United est tout aussi caustique : « Encore 2-3 mois et DAZN va nous filer de l'argent pour qu'on s'abonne 😉 Par contre, les 100 000 pigeons qui ont payé plein tarif sur l'abonnement annuel ou mensuel, ils vont avoir un tarif ajusté vous croyez ???? » Même le compte de la Fédération Française de la Lose est venue dire un petit mot aux abonnés actuels de DAZN, tandis que RMC affirme que chaque abonné peut négocier directement et individuellement avec l'opérateur. Reste à savoir si cela concerne ceux qui sont passés par leur fournisseur d'accès internet ou MyCanal.