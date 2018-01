Bordeaux s’offre un répit dans le derby à Nantes

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Bordeaux.

En crise depuis un bon moment, les Girondins de Bordeaux ont remporté le derby de l’Atlantique à Nantes (0-1) ce samedi. Un soulagement pour le club aquitain qui a vécu une semaine difficile.

Il ne fallait pas s’attendre à un derby chaud bouillant à la Beaujoire, dont les spectateurs n’ont pas assisté à du grand spectacle. Mais au vu des récents événements, à commencer par le licenciement du coach Gourvennec, les hommes de Bédouet se contenteront largement de ce succès, même face à une équipe nantaise décevante.

Dans une première période catastrophique, les Canaris ne se procuraient aucune occasion. C’était à peine mieux du côté des Bordelais, bien en place et qui cherchaient à se rassurer. Et sur le premier tir cadré du match, De Préville ouvrait le score de la tête sur un centre de Sabaly (0-1, 26e) ! De quoi redonner confiance à des Girondins plus à l’aise balle au pied.

Sala aurait pu égaliser

En revanche, Nantes ne profitait pas de la pause, ni des entrées d’El Ghanassy et Ngom, pour réagir au retour des vestiaires. Les meilleures opportunités étaient plutôt du côtés des visiteurs. Mais les tentatives de Malcom et De Préville ne trompaient pas Tatarusanu. Bordeaux ne se mettait pas à l’abri, ce qui permettait aux Canaris de pousser jusqu’au bout. A la dernière seconde, la tête de Sala passait juste au-dessus ! Victoire bordelaise, un gros ouf de soulagement pour le 11e de Ligue 1 au classement provisoire.