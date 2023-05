Lens assure à Toulouse et revient à un point de l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 33e journée

Stadium

Toulouse-Lens 0-1

Buts : Openda (33e) pour Lens

Toujours aussi solide, Lens est venu chercher les trois points à Toulouse ce mardi. Un succès 1-0 grâce à Openda qui remet les Sang et Or à un petit point de l'OM avant leur confrontation de samedi prochain.

Euphoriques après leur magnifique finale de coupe de France et la fête qui a suivi leur triomphe, les Toulousains avaient à cœur d'enchaîner avec un succès sur Lens devant leur public. Face à des Lensois en quête de podium, le TFC faisait un gros début de match. Les Violets dominaient les Sang et Or dans la première demi-heure, obligeant Samba à la plus grande vigilance. Danso venait même sauver les siens sur un tir soudain de Chaibi (25e). Bousculé, Lens punissait son adversaire sur sa première belle situation. Haidara centrait pour Openda qui d'une belle tête plongeante ouvrait le score. Son 18e but de la saison. Le 19e était proche sur une belle passe en profondeur mais le Belge tirait dans le petit filet extérieur (41e). Juste après, Dupé venait réaliser une double parade magnifique devant Onana et Openda (44e).

18 - L’intégralité des 18 buts de Loïs Openda en L1 a été marquée dans le jeu. Dans les 5 grands championnats européens cette saison, aucun joueur n’a autant marqué sans qu’un seul de ses buts ne découle d’une phase arrêtée. Openbar.#TFCRCL pic.twitter.com/EiUwksAd81 — OptaJean (@OptaJean) May 2, 2023

Une fin de première période qui semblait indiquer que Lens avait pris le dessus. La deuxième mi-temps le confirmait. Toulouse n'avait plus trop d'occasions au contraire des Lensois qui dominaient leur sujet. Openda était encore le plus remuant, provoquant même une intervention limite de Logan Costa sur une course en profondeur. Un tacle qui semblait fautif de la part du double buteur du Stade de France mais l'arbitre ne disait rien et sifflait même faute contre l'attaquant lensois. En fin de partie, Toulouse retrouvait du poil de la bête mais c'était insuffisant pour faire vaciller Lens. Le Racing l'emporte 1-0 et revient à un point de l'OM avant leur match de samedi à Bollaert. Celui-ci sera bel et bien une finale pour la deuxième place de Ligue 1.