Bagarre et projectile, chaude fin de match à Ajaccio-OL

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La fin du match entre l’AC Ajaccio et l’Olympique Lyonnais a été bouillante. Cela a chauffé sur les bancs de touche et Alexandre Lacazette a été ciblé pendant son interview.

Pendant le match, l’entraineur corse Olivier Pantaloni s’est chauffé avec Rémy Vercoutre, lui promettant de le retrouver à la fin du match pour lui régler son compte. C’est ce qu’il s’est passé, malgré quelques poignées de mains rapides, le technicien de l’ACA s’en est pris à l’entraineur des gardiens de l’OL, le poussant au fond de son banc de touche et provoquant un énorme attroupement. Avec la complicité des stadiers, certains supporters sont même entrés au bord du terrain pour s’en mêler même si le staff lyonnais était resté présent en force pour séparer les belligérants.

Lacazette reçoit un projectile en plein interview

Autre scène surréaliste : alors que @LacazetteAlex répond aux questions d'@OLIVETALLARON, il reçoit des projectiles et doit stopper l'ITW... DÉPLORABLE !#ACAOL pic.twitter.com/uVhU8jjt5u — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2023

Présent pour commenter la rencontre, Frédéric Antonetti a livré sa version des faits : « Il y a une bousculade mais rien de grave, rien de méchant, et je n’ai pas vu de coups », a analysé le consultant de la chaine cryptée pressé de passer à autre chose. Le tout en voyant le gardien d’Ajaccio, Soulacaro, empêcher un supporter de l’ACA de s’attaquer au staff lyonnais qui se dirigeait vers la sortie.

Incroyable scène à l’issue de cet #ACAOL 😱



Olivier Pantaloni s’approche du banc lyonnais avec la volonté d’en découdre avec Rémy Vercoutre ! pic.twitter.com/Xem1H4ZnMb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2023

Une fois le calme revenu, Canal+ a tenté d’interviewer Alexandre Lacazette pour les traditionnels mots d’après-match, mais l’attaquant lyonnais n’a pas réussi à répondre, après avoir reçu d’innombrables insultes et un briquet sur la tête, a fait savoir la chaine cryptée. Totalement désabusé, l’ancien joueur d’Arsenal a quitté le terrain car « ça craint un peu, ça part dans les tous les sens » selon Canal+. De son côté, Laurent Blanc, qui avait tenté de calmer Olivier Pantaloni en le retenant au coup de sifflet final, a tenu à dédramatiser en rappelant qu’il « en avait vu d’autres » et que « la tension et l’excitation ont pris le dessus ».