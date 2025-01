Bagarre entre supporters de l'OM et de Bordeaux à Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Ce samedi, pour la première fois de la saison, les supporters de Bordeaux ont été autorisés à se rendre à un match à l’extérieur. Dans l’approche du stade et dans l’enceinte, malgré les contraintes d’organisation pour faire deux parcages différents et deux entrées différentes pour que les supporters d’un même club ne se croisent pas de la journée, tout s’est relativement bien passé. Mais entre ces deux groupes qui ont signé un pacte de non-agression plus symbolique qu’autre chose, il n’y a au moins pas eu d’incidents sur ce premier déplacement très attendu.

12 blessés chez les Bordelais

En revanche, une partie des supporters bordelais a croisé la route de fans de l’OM dans l’après-midi du samedi, aux alentours de Nantes. Et cela s’est mal passé. France Bleu, désormais renommé Ici Gironde, assure que les Marseillais, qui se rendaient à Rennes pour soutenir leur équipe dans le match de la soirée, ont attaqué les fans bordelais. Selon des sources policières, c’est le Commando Ultra 84 qui a attaqué des Ultra Marines, et a fait 12 blessés, heureusement légers, chez les supporters des Girondins. Aucune interpellation n'a eu lieu, et aucun supporter n'a été hospitalisé non plus.

Si les forces de l’ordre avaient décidé de récupérer très tôt les supporters bordelais à la sortie de l’Autoroute, à plusieurs dizaines de kilomètres de Granville ce samedi, tout le trajet n’a bien évidemment pas été surveillé et cette rencontre malvenue du côté de Nantes ne va pas aider à donner une bonne image des supporters en déplacement en France.