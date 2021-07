ASSE : Un cadre sur le départ, Galtier se jette dessus

Dans : Ligue 1.

Arrivé il y a quelques jours seulement à Nice, Christophe Galtier est déjà au travail et s’intéresse à un tout récent ex-stéphanois qu’il connaît particulièrement bien.

Comme pressenti depuis de nombreuses semaines, Christophe Galtier est enfin devenu l’entraîneur de l’OGC Nice ce lundi, après de longues négociations avec le LOSC. Si passer du champion de France au 9e de Ligue 1 lors du dernier exercice a pu interpeller certains observateurs, l’entraîneur français est sûr de son choix. « J'ai rapidement pensé que le projet Ineos-OGC Nice pourrait me correspondre par rapport à ce que je sais faire et ce que je veux faire », a assuré Christophe Galtier en conférence de presse. Nice a un projet ambitieux. La preuve en est, le club azuréen a dépensé 15 ME pour s’attacher définitivement les services de Jean-Clair Todibo, en provenance du FC Barcelone. Selon Nice-Matin, les deux prochaines cibles sont bien connues de Christophe Galtier et de la Ligue 1.

Hamouma dans le viseur

Le média local assure que l’OGC Nice compte accélérer son mercato avec l’officialisation de Christophe Galtier. Romain Hamouma, dont le contrat a expiré mercredi avec l’ASSE après neuf ans passés dans la Loire, est un objectif. L’attaquant de 34 ans n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec Saint-Étienne. Pour rappel, Romain Hamouma avait été recruté en 2012 à l’initiative de Christophe Galtier. L’objectif de Nice est de construire une équipe jeune encadrée par des joueurs expérimentés. Cette association avait parfaitement fonctionné pour la « galette » à Lille. Dans cette optique, l’OGC Nice garde également un œil sur Loïc Rémy, actuellement en Turquie au Çaykur Rizespor. Ces deux pistes ont en plus l'avantage d'être peu coûteuses.