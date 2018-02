ASSE-OM, 2-2 et deux points perdus pour Marseille

Dans : Ligue 1, ASSE, OM.

Très beau match d’ouverture pour cette 25e journée de Ligue 1, avec le nul 2-2 entre Saint-Etienne et Marseille. L’ASSE est revenue deux fois au score et peut savourer d’avoir réussi à se mettre au niveau d’une équipe de l’OM qui pensait avoir fait le plus difficile, mais perd finalement deux points… en attendant les résultats de ses poursuivants.

Le début de rencontre était fou, avec l’ouverture du score de Thauvin (0-1, 4e) puis la réponse immédiate de Monnet-Paquet après un petit festival de Hamouma (1-1, 9e). L’OM repassait devant par Sanson, après un beau service de Sarr (1-2, 20e). Dès lors, l’ASSE accusait le coup, avant de se réveiller progressivement après le repos jusqu’à l’égalisation de l’entrant Béric, à point nommé au second poteau (2-2, 75e). La fin de rencontre était débridée et indécise, mais grâce à une parade du bout des gants sur un tir de Thauvin, Ruffier permettait à son équipe de tenir jusqu’au bout ce point du nul encourageant pour la suite. Pour l’OM, malgré une prestation de bonne facture, ce sont bien deux points de perdus, reste à savoir si Monaco et Lyon sauront en profiter ce week-end.