ASSE-OL : Un derby et une série, Dhorasoo voit Lyon tout exploser

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

L’Olympique Lyonnais a enfin mis un terme à son inquiétante série du début de saison en allant s’imposer à Leipzig, ce mercredi en Ligue des Champions.

Un succès qui change tout selon Vikash Dhorasoo, persuadé qu’il s’agit là d’un déclic qui va réveiller les troupes de Sylvinho pour les prochaines semaines. Autant dire que, selon l’ancien milieu de terrain de l’OL, il n’y aura pas photo dans l’opposition qui se présente ce dimanche face à une équipe de Saint-Etienne également en difficulté.

« J’espère que la saison de Lyon est enfin lancée. En tout cas, ils ont été solidaires à Leipzig et plutôt costauds malgré les changements surprenants opérés par Sylvinho. Après, il faut reconnaître qu’ils ont été assez chanceux car Leipzig a eu énormément d’occasions. Le choix des deux milieux défensifs devant la défense était assez opportun de la part de Sylvinho car cela a libéré Aouar. Je trouve que Lyon est capable de sortir des moments compliqués, on voit d’ailleurs que JM Aulas est réapparu au bon moment. Moi, je suis certain qu’ils vont gagner à Saint-Etienne et que leur saison sera lancée », a livré le consultant de La Chaine L’Equipe, qui tire au passage son chapeau à Jean-Michel Aulas pour sa science et son expérience dans la gestion des crises.