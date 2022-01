Après Neymar, Jérôme Rothen en veut à Emmanuel Macron

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Alors que le football français espérait une jauge proportionnelle à la taille des stades, le gouvernement en a décidé autrement. Le ministre de la santé a retoqué l'amendement et maintenu la jauge à 5000 personnes. Jérôme Rothen crie à l'irrespect du monde du foot.

Le Covid-19 a repris de plus belle ces dernières semaines en France avec, en plus, le nouveau variant Omicron. Cela touche directement le football français avec de nombreux cas au sein des effectifs mais aussi la fin décidée de l'accueil libre du public. Lundi 27 décembre, Jean Castex annonçait le retour des jauges dans les stades avec 5000 personnes autorisées dans les stades de Ligue 1. Une décision jugée incompréhensible par les acteurs du foot français, notamment avec la grande différence dans la taille des enceintes. Certains parlementaires ont proposé, en fin de semaine dernière, un amendement pour que ces jauges soient liées à un pourcentage. Mais, le ministre de la santé Olivier Véran n'a pas suivi cette initiative.

Macron aime le football ? Rothen en doute

En effet, alors que les députés débattent des futures dispositions sanitaires qui seront mises en place en France, Véran a retoqué l'amendement sur les jauges proportionnelles maintenant la limite à 5000 spectateurs admis dans les stades. Une décision du gouvernement qui a ulcéré Jérôme Rothen. Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, l'ancien milieu du PSG a fait part de son incompréhension et de sa colère après la décision d'Olivier Véran.

🗣️💬 "Macron est complètement en contradiction avec son amour pour le football ! Ça montre encore une fois quelle place a le sport dans notre société ! C'est une aberration."



Le coup de gueule de Rothen qui juge "inadmissible" les jauges mises en place dans les stades. pic.twitter.com/7GBdTVgh7L — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 4, 2022

Pour Rothen, le football est méprisé par l'exécutif et sa politique, bien loin de l'amour de ce sport clamé par le président de la République. « Quand il parle de jauges (Olivier Véran) c’est que des conneries, ça m’énerve. A travers Véran, on s’en prend au président de la République. Le président qui est supporter de l’OM, qui joue avec le Variétés club de France. Je suis désolé, il est complètement en contradiction avec son amour pour le football ! C’est du grand n’importe quoi, et j’inclus le rugby aussi […] Je ne sais pas quelle place on donne au sport en France. Le sport et le foot sont essentiels pour beaucoup de gens. Arrêtez de priver les gens de ce plaisir là. Le foot c’est un spectacle sur et hors du terrain. Une jauge de 5000 personnes c’est une aberration, une aberration ! », s'est-il plaint. Souvent jugé clivant, l'ancien monégasque et parisien devrait, cette fois-ci, recevoir l'adhésion de nombreuses personnes pour son analyse.