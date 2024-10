SCO-ASSE ‍: Angers s'impose malgré ce diable de Davitashvili

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Malgré le classement des deux équipes, Angers et Saint-Etienne ont régalé ce samedi, mais c'est le SCO qui fait la belle affaire (4-2).

Deux des trois clubs promus cette saison en Ligue 1 se retrouvaient à l'occasion de la neuvième journée de Championnat et pour le SCO et l'ASSE, l'objectif était le même, à savoir prendre des points pour continuer à avancer vers le maintien. Et le moins que l'on puisse dire est que cette rencontre a été animée et très spectaculaire, probablement parce que Angers a rapidement ouvert le score par Abdelli (1-0, 7e). Mais Sainté, fidèle à ses habitudes, ne baissait pas les bras, et sur un penalty, donné à retirer, Davitashvili égalisait pour les Verts (1-1, 16e). Le SCO allait cependant reprendre l'avantage avant la pause grâce à Ahoulou (2-1, 39e).

Mais encore une fois, ce diable de Davitashvili ramenait Saint-Etienne (2-2, 57e), l'ancien joueur de Bordeaux marquant là son cinquième but depuis qu'il a rejoint les Verts. Le match ne perdait rien en intensité et les Angevins allaient reprendre les commandes, suite à un penalty transformé par Niané (3-2, 68e). L'ASSE pressait de plus en plus afin de tenter d'arracher un précieux de ce voyage au stade Raymond-Kopa, mais sur un ultime contre, et une boulette d'un défenseur stéphanois, Dieng trompait Larsonneur et tuait le suspense (4-2, 90e+4). Avec cette victoire, le SCO remonte à la 14ᵉ place du classement juste devant son adversaire du jour.