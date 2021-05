Ang : Thomas Tuchel crache sur la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Ancien entraîneur du PSG, et désormais à Chelsea où ses résultats sont exceptionnels, Thomas Tuchel a vivement critiqué le championnat de Ligue 1.

Bravant l’expression qui dit qu’on « ne mord pas la main qui t’a nourri », Thomas Tuchel a décidé de solder ses comptes avec le Championnat de France qu’il a quitté en décembre dernier lorsque le Paris Saint-Germain l’a licencié et remplacé par Mauricio Pochettino. L’entraîneur allemand a vite retrouvé du travail en succédant à Frank Lampard sur le banc de Chelsea, et ses débuts en Premier League sont exceptionnels, tout comme en Ligue des champions puisque les Blues sont en ballottage favorable pour la finale après avoir ramené le nul (1-1) de Madrid. Mais si Thomas Tuchel n’a jamais rien dit de négatif sur le PSG, on imagine qu’il a signé une clause rémunératrice pour cela, le coach de Chelsea a lourdement fait remarquer qu’entre le championnat d’Angleterre et celui de France, il y avait un monde d’écart.

En marge de la victoire de son équipe face à Fulham, samedi à Stamford Bridge, Thomas Tuchel a lancé quelques missiles. « Passer de la Ligue 1 à la Premier League, c’est brutal honnêtement. Très brutal. En France, on jouait le même nombre de matches, deux Coupes nationales et il y a aussi 20 équipes en championnat. Mais l'intensité et le défi du championnat sont vraiment très différents ici. C'est un tout autre niveau. C'est assez impitoyable, ça vous fait rester au garde à vous et ça vous fait lever tôt le matin. Il n'y a tout simplement pas le temps de respirer. Il n'y a pas trop de temps pour s'asseoir, être détendu ou confortable. Et c'est une bonne chose, cela aiguise ta mentalité et ton esprit », a lancé l’entraîneur allemand, qui se félicite presque d’avoir été viré par le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino, qui a fait le chemin inverse, a peut-être un avis différent de son prédécesseur.