Le LOSC et la France en sueur, sérieuse blessure pour Lucas Chevalier

Par Guillaume Conte

Portier indétrônable de Lille et de l’équipe de France espoirs, Lucas Chevalier n’a pas pu terminer le match à Nantes, que son équipe a remporté 2-1 et qui lui offre la troisième place. Sur un centre anodin, et une reprise d’appui après un saut, le gardien du LOSC n’a pas réussi à bien retomber et s’est fait mal au genou. Il a fini du s’allonger, a tenté de reprendre, mais n’a pas pu le faire et a quitté le terrain avec la crainte directe du staff médical lillois qu’un problème sérieux au genou ne mette un terme à la saison de Lucas Chevalier. Les prochains examens permettront d’en savoir plus, mais l’équipe de France olympique pourrait bien perdre son gardien pour le tournoi des JO 2024. Et Lille son gardien pour plusieurs mois si les craintes étaient confirmées.