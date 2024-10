Ballon d'Or ‍: Rodri se moque de Vinicius après son sacre

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

La soirée de lundi a été très amère à Madrid et au Brésil où on voyait Vinicius Jr gagner le Ballon d'Or. C'est finalement Rodri qui a remporté la prestigieuse récompense. Le milieu espagnol a célébré sa victoire...sans retenue.

Une surprise pour les uns et même un véritable séisme pour d'autres. Rodri Ballon d'Or 2024, cela n'a laissé personne indifférent. C'est encore plus le cas en Espagne où aucun joueur n'avait gagné le trophée depuis 1960. Toutefois, le sacre du milieu de la Roja n'a pas été fêté à Madrid. Le Real Madrid a boudé la cérémonie, estimant que Vinicius Jr aurait du être sacré à la place du milieu citizen. L'ailier brésilien n'a fini que deuxième alors que la presse espagnole annonçait son sacre depuis plusieurs semaines. En Espagne comme au Brésil, on crie au scandale pur et simple.

Rodri nargue Vinicius Jr.

La tension est donc forte autour de Rodri. Cependant, le milieu espagnol n'a pas joué la carte de l'apaisement avec ses détracteurs. Au contraire, il s'est amusé de la frustration ressentie par Vinicius Junior. Après avoir soulevé le Ballon d'Or, Rodri a fêté son sacre dans un restaurant parisien avec ses proches. Là-bas, il a posté une vidéo où il se moque clairement de son rival brésilien. Sur l'air de la célèbre chanson Bella Ciao, il a entonné un « Vinicius ciao, ciao, ciao ».

Rodri, el Balón de Oro, el gran ejemplo de "fair play", riéndose de Vinícius con sus amigos durante la celebración posterior a la gala.



Ejemplo de deportista fuera y dentro del terreno de juego 🤐🤐🤐 https://t.co/yS8rp4gjK8 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 29, 2024

Le club de Manchester City a publié la vidéo de ce moment avant de la supprimer dans la foulée, anticipant la possible polémique en Espagne. Néanmoins, l'extrait n'a pas échappé à certains supporters madrilènes. Alors que de nombreux journalistes ont estimé que le Real Madrid avait manqué de classe lundi soir, ces fans ont mis en doute la classe supposée de Rodri. Une chose est sûre, le Ballon d'Or 2024 va diviser le football espagnol quelques semaines après un doublé magique Euro-JO pour la Roja.