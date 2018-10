TV : Chez M6 et RTL, Denis Balbir fait l'unanimité...contre lui

Dans : Foot Europeen, Equipe de France, Ligue 1.

Après son dérapage homophobe la saison dernière, concernant les joueurs du RB Leipzig, Denis Balbir a cette fois attaqué les commentatrices. Et du côté de ses employeurs, on n'a pas apprécié.

Cette fois, le journaliste s’est fait remarquer avec des propos jugés misogynes. « Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre. Dans une action de folie, elle va monter dans les aiguës », a-t-il lâché devant la caméra du Figaro. Face à l’ampleur de cette nouvelle polémique, Balbir a rapidement regretté « l’interprétation de (ses) propos ». Mais le scandale était déjà inarrêtable pour le supporter de l’AS Saint-Etienne, pas même soutenu par ses collègues.

En effet, la Société des Journalistes de M6 « se désolidarise de ces paroles déplacées et n'approuve pas ces propos tenus par le présentateur », a-t-on appris dans un communiqué. Idem chez RTL, où Balbir anime l’émission « On refait le Match », et où il est accusé de banaliser « un sexisme inacceptable dans une rédaction ». « Cette intervention va à l'encontre des valeurs des journalistes de la première radio de France », ajoutent les employés de RTL, qui refusent d’être associés aux propos de Denis Balbir. A noter cependant que la direction des deux médias se tait...