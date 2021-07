TV : Canal+ partage la Ligue des champions avec RMC

Dans : Foot Europeen.

Canal+ a trouvé un accord avec RMC pour co-diffuser le meilleur de la Ligue des champions sur la période 2021-2024.

L’information était dans les tuyaux depuis quelques mois. L’Equipe met fin au suspens ce jeudi après-midi en révélant que le groupe Altice, détenteur de RMC Sport, était tombé d’accord avec Canal+ pour obtenir la co-diffusion des deux meilleures affiches de la Ligue des champions lors des trois prochaines années. Les deux chaînes proposeront donc en même temps un match le mardi, et un autre le mercredi. La saison prochaine, le PSG devrait avoir régulièrement les faveurs de Canal+ et RMC. La note de 310 ME par an va ainsi être divisée en deux. Les deux groupes devraient payer 155 ME chacun. Une belle victoire pour RMC Sport qui continuera donc de diffuser la plus belle des compétitions européennes jusqu’en 2024, comme lors des trois années précédentes. D’autant que la chaîne a encore la main sur la Premier League pour l’exercice 2021-2022, également en co-diffusion avec Canal+.

Ce n’est pas tout pour RMC Sport, qui avait également acquis 266 matchs par saison pour la Ligue Europa et la nouvelle compétition, la Ligue Europa Conference. Altice proposera en somme toutes les rencontres de ces deux compétitions européennes, hormis la meilleure affiche, grattée par Canal+ et également W9.

Pour rappel, BeIN Sports avait acquis le deuxième lot pour la Ligue des champions, lui permettant de diffuser toute la Ligue des champions, sauf les deux meilleures affiches de chaque journée donc, et la finale. La chaîne appartenant au Qatar proposera donc 104 matchs par saison ainsi qu’un multiplex chaque mardi soir et mercredi soir. A noter que BeIN conserve les championnats européens : la Liga, la Serie A et la Bundesliga.

Sans oublier qu’une bonne partie de la Ligue 1 sera disponible sur Prime Video. Difficile à suivre pour les fans de football en France…Même si l’accord de co-diffusion entre Canal+ et RMC fait quand même office de partage des frais, pour les deux sociétés.