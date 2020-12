TV : Canal+ prêt à partager la Ligue des champions avec RMC

Dans : Ligue des Champions.

On ne sait pas encore comment va se terminer l'affaire Mediapro vs LFP, mais Canal+ pourrait rapidement trouver un accord avec RMC pour la Ligue des champions.

Maxime Saada ne doit pas s’ennuyer actuellement, et pas seulement en attendant de savoir comment va se terminer la tentative de conciliation entre Mediapro et la Ligue de Football Professionnel. Alors que le diffuseur de Téléfoot doit payer ce samedi 162ME à la LFP pour les droits de la Ligue 1, mais que tout semble indiquer que rien n’arrivera sur le compte de la Ligue, le patron de Canal+ est déjà à la manœuvre. Tandis que la chaîne cryptée prépare une offre commune avec BeInSports pour reprendre éventuellement les matchs de L1 qui seront libres si Mediapro renonce à son contrat, Canal+ pense également à la Ligue des champions pour la période 2021-2024. Car dès la saison 2021-2022, la chaîne récupère la C1, diffusée jusqu’en juin prochain par RMC et Téléfoot.

Selon L’Equipe, afin de partager les frais, à savoir 310ME par saison, Canal+ négocie avec RMC afin d’aboutir à un possible partage des rencontres de Ligue des champions, comme les deux chaînes le font déjà pour le championnat de Premier League. Un contrat gagnant-gagnant qui pourrait permettre à RMC de conserver un peu d’attractivité, tandis que de son côté Canal+ pourrait rentabiliser un peu l’acquisition des droits TV de la Ligue des champions. Dans toutes ces histoires de partage des matchs, le téléspectateur risque encore une fois de faire les frais de ces ententes, et à une période où le piratage explose, il n’est pas certain que cela contribue à faire diminuer l’intérêt pour ces offres illégales à quelques dizaines d’euros par an.