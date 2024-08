Sven-Goran Erkisson s'est éteint à l'âge de 76 ans

Souffrant d'un cancer du pancréas, Sven-Goran Eriksson, ancien sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, est décédé ce lundi à l'âge de 76 ans. Dans sa carrière, le technicien suédois avait entraîné de nombreux clubs dont la Roma, Manchester City ou bien Benfica pour n'en citer que quelques-uns. Depuis cette triste annonce, de très nombreux hommages lui sont rendus par le monde du football.

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Sven Göran Eriksson.



A beloved figure in the game, Sven was a UEFA Cup winner as coach of IFK Göteborg in 1982 before leading Lazio to the UEFA Cup Winners' Cup in 1999.