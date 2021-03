Portugal : Cristiano Ronaldo prend un tacle légendaire

Dans : Foot Europeen.

Ce week-end, les images de Cristiano Ronaldo en train de jeter au sol son brassard de capitaine du Portugal ont fait le tour de la planète.

Rejoint au score (2-2), le Portugal pensait bien décrocher une précieuse victoire en Serbie dans le temps additionnel. En effet, Cristiano Ronaldo avait marqué mais alors que les arbitres ne bénéficient pas de l’aide du VAR et de la goal-line technologie pour ces éliminatoires à la Coupe du monde 2022, le but de CR7 n’a pas été validé. Une décision que Cristiano Ronaldo n’a pas digéré, l’attaquant de la Juventus Turin ayant balancé son brassard de capitaine au sol avant de quitter le terrain alors qu’il restait encore quelques secondes à jouer dans le temps additionnel. Une attitude à la limite du tolérable selon une légende de la Vieille Dame, à savoir Alessandro Del Piero.

Une attitude fustigée par Del Piero

« Je crois que ça a été une réaction démesurément excessive de la part de Cristiano Ronaldo. Tu n'as pas le droit de te comporter de cette façon. Tu peux t'énerver, parler, aller voir l'arbitre pour t'expliquer. Mais jeter ton brassard au sol, c'est trop, surtout pour un joueur comme lui. CR7 est le capitaine et l'idole de beaucoup » a lancé dans la presse italienne l’ancien meneur de jeu historique de la Juventus Turin, déçu de l’attitude de Cristiano Ronaldo à l’occasion du match nul entre le Portugal et la Serbie. Ce coup de nerf va en revanche permettre de servir une bonne cause puisque les dirigeants de la fédération serbe de football ont récupéré le brassard de Cristiano Ronaldo afin de le mettre en vente aux enchères. Les fonds récoltés seront ensuite reversés à une association venant en aide aux enfants malades. Bien malgré lui, Cristiano Ronaldo a ainsi lancé une belle initiative. Il préférerait en revanche que ses prochains buts soient validés…