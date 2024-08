Pep Guardiola révèle le nom de son Ballon d'Or 2024

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Interrogé par les journalistes présents en conférence de presse sur ce qu'il pensait de la prochaine édition du Ballon d'Or, Pep Guardiola a donné le nom de son favori.

En conférence de presse, Pep Guardiola a eu l'occasion de parler avec les journalistes sur la prochaine édition du Ballon d'Or. Comme beaucoup, le technicien espagnol de Manchester City a son propre avis sur la question. Certains veulent voir un joueur du Real Madrid l'emporter puisque le club madrilène, en roi, a remporté la dernière Ligue des champions. Mais pour Vinicius Junior comme pour Jude Bellingham, les performances en sélection cet été ne leur donnent pas raison. Le Brésilien a rapidement été éliminé de la Copa America tandis que le milieu offensif britannique a été défait en finale de l'Euro 2024 par l'Espagne. Et la Roja, justement.

Pep Guardiola veut voir un de ses joueurs Ballon d'Or

Does Pep Guardiola think Rodri can win the Ballon D'or? 🏆 pic.twitter.com/jCdlRfqky5 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 30, 2024

Pep Guardiola est l'entraineur d'une équipe susceptible de renfermer un potentiel futur Ballon d'Or. Si Manchester City n'a pas remporté la dernière Ligue des champions, le club anglais a de nouveau marché sur la Premier League. C'est la quatrième fois d'affilée que les hommes de Guardiola remportent le championnat domestique, une prouesse historique. Pour l'ancien technicien du Barça et du Bayern, il ne fait aucun doute que le prochain Ballon d'Or est dans son effectif. Devant les journaliste, il a en effet affirmé que Rodri devait l'emporter, lui qui sort d'une saison exceptionnelle en club comme en sélection.

« J'adorerais que Rodri le remporte. Pour les joueurs, ce prix signifie beaucoup. Je l'ai dit à d'autres reprises, individuellement et collectivement, pour le club et pour l'équipe, cela signifierait beaucoup. Il a fait une très bonne saison. Il y a beaucoup de bonnes équipes et de bons joueurs, et ce n'est pas entre mes mains non plus. Je pense qu'il le mérite, mais ce sont les gens qui votent. Pas seulement à cause de ce qu’il a fait cette saison. Il a remporté beaucoup de choses, notamment en Premier League, mais aussi avec l'Espagne en Euro. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait de belles saisons », a affirmé Pep Guardiola. Mais est-ce que les votants seront du même avis ? Cette année plus que jamais, il ne sera pas évident de ressortir un nom plus d'un autre. Pour rappel, le nom du prochain Ballon d'Or sera connu lors de la cérémonie annuelle qui aura lieu le 28 octobre prochain.