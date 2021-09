Mbappé et Haaland énervent Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo envoyé à la retraite par Kylian Mbappé et Erling Haaland ? Le Portugais n'a pas supporté cette phrase prononcée par l'un de ses meilleurs amis.

La rage de vaincre, Cristiano Ronaldo l’a chaque jour à l’entrainement et en match. Elle contamine ses coéquipiers et fait surtout office d’exemple en ce qui concerne la longévité d’un footballeur lui qui, à 36 ans, voit à peine sa forme physique décliner. Si la vie quasiment monacale de CR7 impressionne alors qu’il a quasiment tout gagné dans sa carrière, le nouveau joueur de Manchester United est comme tout le monde. Il écoute ce qu’on dit sur lui, sur les réseaux sociaux, les podcasts ou les émissions de télévision. C’est la confidence qu’a fait son ancien coéquipier Rio Ferdinand. L’ex-défenseur de Manchester United est revenu sur un épisode précis de la saison dernière, quand en pleine campagne de Ligue des Champions, Erling Haaland et Kylian Mbappé marchaient sur l’eau, tandis que CR7 et Lionel Messi quittaient déjà l’épreuve.

Cristiano Ronaldo dégaine devant sa télé

Interrogé sur BT Sport pour qui il est consultant, Rio Ferdinand avait ainsi expliqué que le Portugais et l’Argentin avaient fait leur temps, et plutôt très bien, et que c’était désormais au Français et au Norvégien de prendre la relève. Ce mardi dans les colonnes de The Independent, l’ancien capitaine des Three Lions s’est laissé aller à une confidence qui en dit long sur l’appétit de CR7. Ferdinand a en effet reçu, avant même la fin de l’émission sur la chaine britannique, un message WhatsApp de la part de son ancien coéquipier, qui est demeuré un ami proche. Ce dernier l’a prévenu en une phrase « Ce n’est pas fini ».

Revenu sur cet épisode, Rio Ferdinand a expliqué que cela résumait parfaitement la mentalité de Cristiano Ronaldo, et que ce dernier l’a prouvé en signant à Manchester United. « C’est plus à propos de lui-même, que de Mbappé ou Haaland. Comme Messi, Ronaldo est plus intéressé par son héritage dans l’histoire du football, par la poursuite de sa réussite. Ils étaient tous les deux dans des clubs qui avaient peu de chances de remporter la Ligue des Champions, la Juventus et Barcelone. Ils ont tous les deux changé d’équipe pour être désormais chez les prétendants », a souligné l’ancien défenseur, persuadé que Cristiano Ronaldo a voulu mettre toutes les chances de son côté en rejoignant les Red Devils. Avec son palmarès déjà bien rempli, le Portugais pourrait boucler la boucle de manière incroyable s’il remettait la formation de Manchester au centre de la carte en Europe. Après ses débuts tonitruants contre Newcastle, tout le monde l’en croit encore capable.