Manchester United prépare une énorme annonce

Conforté à sa place de manager cet été alors que tout semblait lui indiquer une fin d’aventure, Erik Ten Hag n’aura aucune excuse s’il ne réussit pas. Le manager néerlandais se voit offrir un mercato de gala par les dirigeants de Manchester United, qui vont annoncer dans la journée de ce mardi une double signature, avec encore une fois des anciens de l’Ajax Amsterdam.

Matthijs de Ligt & Noussair Mazraoui are in Carrington for training with the squad.



Official announcement from the club is expected anytime now!