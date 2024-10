Les joueurs râlent, Al-Khelaïfi les envoie balader ‍!

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Alertés par les calendriers de plus en plus chargés, de nombreux joueurs prennent la parole afin de calmer les instances. Ce sont pourtant ces mêmes acteurs qui, selon le président de l’Association européenne des clubs (ECA) Nasser Al-Khelaïfi, provoquent ce phénomène.

Le cas Rodri a encore un peu plus marqué les esprits. En septembre dernier, le milieu de Manchester City a été victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou. Lui qui craignait publiquement les conséquences de l’enchaînement des matchs. L’Espagnol fait effectivement partie de ces nombreux joueurs alertés par la surcharge du calendrier, notamment avec le Mondial des Clubs désormais à 32 équipe. Un discours incohérent, répond Nasser Al-Khelaïfi, le président de l’Association européenne des clubs (ECA) qui accuse justement les acteurs.

La réponse sèche d'Al-Khelaïfi

« C'est un sujet à débat, évidemment. Cela l'a toujours été, pour être honnête, a confié le patron du Paris Saint-Germain dans des propos relayés par As. Mais je pense qu'il est nécessaire que toutes les parties intéressées se réunissent, discutent de manière positive et voient ce qui est le mieux pour tous. Le Mondial des Clubs ? Tous les clubs veulent jouer le Mondial des Clubs ? Les joueurs et les clubs qui se plaignent, qu'ils ne le jouent pas. Si tu te plains, ne le joue pas. J'ai entendu des plaintes parce qu'il y a une limite de deux équipes par pays. Ils en veulent plus de deux. Et d'un autre côté, il y a aussi des plaintes, dont celles des joueurs. »

Le Mondial des Clubs 2025 confirmé, le PSG sort le champagne https://t.co/vTk7frHYXX — Foot01.com (@Foot01_com) September 29, 2024

« Bien sûr, nous respectons les joueurs et ils doivent être protégés, a reconnu le dirigeant proche de l'UEFA. Nous sommes en train de chercher comment générer plus d'argent. Les clubs financent l'écosystème dans les meilleures conditions et les salaires ne font qu'augmenter. Mais nous ne travaillons pas seulement pour l'argent, c'est faux : les clubs travaillent pour récupérer l'argent de leurs coûts. Si les compétitions sont les mêmes et que les recettes sont les mêmes, mais que l'autre partie demande de plus gros salaires... » Après ça, aucun joueur du Paris Saint-Germain n'osera se plaindre du calendrier.