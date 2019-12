La sœur de Cristiano Ronaldo craque, Van Dijk prend cher

Dans : Foot Europeen.

Lundi soir, Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or devant Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo, lequel termine à la troisième position.

Un classement qui passe mal auprès de CR7, mais également auprès des membres de sa famille. Et pour preuve, Katia Aveiro, sœur de l’attaquant de la Juventus Turin, a littéralement craqué sur Instagram en s’en prenant de manière assez virulente à Virgil Van Dijk. Rappel des faits : l’international néerlandais avait blagué sur l’absence de son rival Cristiano Ronaldo, se demandant avec ironie et second degré si le Portugais était vraiment un concurrent pour le Ballon d’Or. Une boutade qui passe mal auprès de la sœur de l’ancien Madrilène.

« Je pense qu’il y a des gens qui sont complètement frustrés ! Cher Virgil, où vous allez, Cristiano Ronaldo est parti et est venu mille fois. Vous voyez, mon cher Virgil, que Cristiano Ronaldo était un champion dans le pays où vous jouez depuis des années et vous n’avez toujours pas réussi à faire de même… Cristiano Ronaldo était même le meilleur joueur et meilleur buteur du pays où vous jouez, Virgil. Au fait, il était encore plus jeune que vous. Maintenant Virgil, allez gagner des titres qui comptent vraiment et ensuite nous parlerons. Lorsque vous en aurez une poignée, vous pourrez peut-être vous asseoir à la table de Cristiano » a-t-elle lancée. Virgil Van Dijk, qui ne faisait que plaisanter en réponse à la question d’un journaliste, ne l’a sans doute pas vu venir.