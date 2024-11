L'Espagne gagne malgré la boulette de Fabian Ruiz

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

En déplacement à Copenhague ce vendredi soir, l’Espagne s’est imposé sans trembler face au Danemark lors de la 5e journée de Ligue des Nations (1-2). Une victoire acquise grâce à des buts d’Oyarzabal et de Perez. Mais en fin de match, la Roja a gâché sa soirée avec un but évitable sur lequel Fabian Ruiz, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, est largement fautif. Auteur d’une passe en retrait pas assez appuyée pour son gardien Raya, l’ancien Napolitain a offert sur un plateau le but à Isaksen. Une bourde sans trop ce conséquences pour Fabian Ruiz, bien meilleur en sélection que sous les couleurs du Paris SG et qui doit tout de même faire attention à ne pas entamer aussi son crédit en Espagne avec ce genre d’erreur.