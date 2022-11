Karim Benzema est dégoûté par ce football 2.0

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema était interrogé par un célèbre streamer Zack Nani. L'attaquant français du Real Madrid s'est laissé aller à des confidences sur sa vision du football. Très clairement, il n'apprécie pas trop le football moderne basé notamment sur les statistiques.

A bientôt 35 ans, Karim Benzema est au sommet de son art avec un Ballon d'or récolté en octobre dernier. L'attaquant du Real Madrid n'a plus beaucoup d'objectifs à atteindre avant la fin de sa carrière, comme par exemple remporter la coupe du monde avec l'Equipe de France au Qatar. Naturellement, on se posera bientôt la question de l'après-carrière du Français. Une interrogation qui est venue à l'esprit du streamer Zack Nani. Ce dernier a réalisé une interview de Benzema dans « Zack en roue libre » sur sa chaîne Twitch. Il était notamment question de la possibilité de voir Benzema imiter Zidane et devenir entraîneur.

Le foot d'aujourd'hui ne plaît pas à Benzema

S'il ne répond pas positivement à cette suggestion, Benzema se voit encadrer la nouvelle génération pour lui permettre de bien comprendre le football, trop marqué par les statistiques de nos jours. « Aider les jeunes, qu’ils comprennent un peu plus ce que c’est le football vraiment et pas que des statistiques de buts. Parce que le jour où tu marques pas de buts, c’est là le problème. Qu’est-ce que tu vas apporter ? Le foot d’aujourd’hui c’est pas trop terrible. On pense trop à marquer que des buts. On regarde même pas le match, on est sur le téléphone et on se dit lui il faut qu’il marque etc. Tu regardes plus le foot. T’es plus connecté avec le foot. Un match c’est 90 minutes, toi tu viens juste cinq minutes ou t’arrives et tu demandes qui a marqué. Tu t’en fous en fait », lâche t-il.

Quand Karim Benzema parle de la nouvelle génération de footballeur et leur obsession des statistiques c'est du petit lait........pic.twitter.com/DDV2FqLBk9 — Benzelebronista (@Benzelebronista) November 4, 2022

Sur sa lancée, Benzema révèle tout son désamour pour le football de 2022 et à quel point cela est partagé par l'ancienne génération pourtant friande de football. « Le foot aujourd’hui c’est que des statistiques. L’époque d’avant Zizou-Ronaldo, t’avais plus le temps d’apprendre le foot. Quelqu’un qui a 45-50 ans, il regarde pas le foot aujourd’hui. En tout cas, il prend pas de plaisir. Je dis ça car je connais des gens qui ont connu le foot de Zizou et de Ronaldo, et bah ça les intéresse pas plus que cela », indique t-il. Une analyse lucide et rare de la part d'un joueur actuel sur l'individualisation forcenée du football. Autant dire qu'en Equipe de France, Benzema sera sensible à ce qu'aucun joueur ne vienne prendre le dessus sur le collectif de Didier Deschamps pour établir ses stats personnelles.