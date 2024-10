Johan Neeskens est mort à l'âge de 73 ans

Dans : Foot Europeen.

Légende du football néerlandais, où il a longtemps été le coéquipier de Johan Cruyff, Johan Neeskens est décédé ce lundi à l'âge de 73 ans.

Dans un communiqué, la Fédération royale néerlandaise de football a annoncé ce lundi après-midi la mort de Johann Neeskens, qui a joué pour l'Ajax Amsterdam, le Barça et l'équipe des Pays-Bas avec qui il avait disputé, et perdu, deux finales du Mondial dont celle légendaire contre la RFA en 1974. Mythique milieu de terrain, Neeskens s'est éteint soudainement en Algérie où il était actuellement dans le cadre d'un projet WorldCoaches pour la fédération néerlandaise. Très discret dans les médias, Johann Neeskens mettait toujours en avant son équipe plutôt que lui-même : « Le collectif, c’est autour de ça que tout tourne. Vous avez tous besoin les uns des autres sur le terrain. Vous ne pouvez devenir un champion qu’en équipe. Il n'y a qu'une seule étoile et c'est l'équipe »