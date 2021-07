Milan AC : Giroud va empiler les buts, tremble Zlatan !

Dans : Serie A.

Il y a quelques jours, Olivier Giroud s’est officiellement engagé pour les deux saisons à venir en faveur de l’AC Milan.

Privé de temps de jeu à Chelsea, où Thomas Tuchel lui préfère Tammy Abraham et surtout Timo Werner, l’attaquant de l’Equipe de France espère retrouver des couleurs en Italie. Olivier Giroud le sait, il sera également confronté à une rude concurrence au Milan AC avec la présence du charismatique Zlatan Ibrahimovic. Mais pour Jean-Pierre Papin, interrogé au sujet de Giroud dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, il ne fait aucun doute que l’ancien buteur de Montpellier arrivera à tirer son épingle du jeu malgré la présence du Suédois dans l’effectif. « JPP » est également très confiant quant à la faculté d’adaptation de Giroud en Série A.

« D'abord, il apportera des buts, il sait comment marquer. Et puis, il amènera aussi son expérience. C'est un joueur de surface comme on n'en fait plus beaucoup. Je sais que les supporters ont souffert, car il y a beaucoup d'avant-centres qui ont récemment échoué à Milan. Ils n'étaient peut-être pas de vrais buteurs, contrairement à Olivier Giroud. [...] Quand vous avez deux buteurs comme Ibrahimovic et Giroud, vous partez d'une certitude : quelque chose va se passer. Un centre suffit à créer le désordre. Olivier Giroud peut jouer en duo avec un autre buteur, ou tout seul avec deux ailiers. Il ouvre des espaces et améliore le collectif. C'est un super renfort. Il a une faim incroyable. S'il a choisi Milan et la Serie A, c'est parce qu'il veut y faire de grandes choses » a jugé l’ancien consultant de BeInSports, absolument persuadé qu’Olivier Giroud a tout ce qu’il faut pour réussir à l’AC Milan. A l’ancien buteur de Chelsea et d’Arsenal de le prouver en empilant les buts au plus vite à San Siro…