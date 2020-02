Juventus : Il a défié Cristiano Ronaldo, la sanction est tombée

Dans : Serie A.

Enfin une tactique mise au point pour stopper les tirs de Cristiano Ronaldo ? Enfin, pas vraiment.

Voilà une anecdote qui a beaucoup fait rire en Italie ces derniers jours. Et cela permet de rappeler qu’il faut toujours faire preuve d’humilité dans le football, et surtout face à Cristiano Ronaldo. Avant le match entre la Juventus et la Fiorentina, le gardien de la Viola Bartlomiej Dragowski avait osé cette déclaration pas vraiment prémonitoire.



« J'ai étudié Ronaldo et je sais comment il shoote. Je ne vous dirai pas comment je pense qu'il va tirer les penalties car s'il lit, il pourrait changer », avait livré l’international polonais, histoire de maintenir le suspense et de ne pas dire à tout le monde ce qu’il avait compris sur la manière dont le Portugais tirait ses pénaltys. La réponse n’a pas tardé, puisque si la Juventus s’est imposée 3-0, CR7 a eu deux pénaltys, transformés sans broncher. De quoi faire rire toute la botte, et démontrer que l’attaquant de la Juventus n’était du genre à se laisser déconcentrer par un peu d’intox avant la rencontre. Bien tenté quand même de la part de Bartlomiej Dragowski, qui sera tout de même invité à la discrétion quant à sa prochaine annonce de recette trouvée pour arrêter les meilleurs joueurs de football.