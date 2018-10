Ita : Usain Bolt au Milan AC, l'incroyable rumeur

Dans : Serie A, Mercato, Foot Mondial.

Même s'il a marqué ce week-end deux buts sous le maillot des Mariners, le club australien qu'il vient de rejoindre, Usain Bolt semble encore très loin de prétendre à une place de titulaire dans une formation européenne. Pourtant, ce lundi, la Gazzetta relaie les propos de Tony Rallis, l'agent du meilleur sprinter de l'histoire, lequel affirme « avoir reçu une offre de deux ans, avec une option pour une troisième année, d'un club du sud de l'Europe et qu'il s'agissait d'un club qui a récemment changé de propriétaire, qui vise la Ligue des champions et a disputé la finale de la Coupe nationale ». Autant de détails qui pointent très clairement vers l'AC Milan.

Selon le média italien, cette opération forcément énorme sur le plan du marketing, peut s'expliquer et pourrait être facilitée, par la présence d'un sponsor commun à Usain Bolt et l'AC Milan, à savoir Puma. Mais sur ce que l'on a vu sur le plan sportif, le Jamaïcain est tout de même très loin de pouvoir justifier une quelconque place dans la formation de Gennaro Gattuso, même sur le banc de touche. Et à priori nous ne sommes pas le 1er avril...