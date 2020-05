Ita : La Serie A repart le 13 juin !

Dans : Serie A.

La saison 2019-2020 en Serie A reprendra le 13 juin prochain, les clubs italiens savent cependant que le moindre souci sanitaire stoppera ce calendrier.

Le Championnat d’Italie devrait reprendre le 13 juin prochain, puisque ce mercredi, après une visioconférence entre les dirigeants des 20 clubs de Serie A il a été décidé que cette date était la plus raisonnable, l’entraînement collectif étant autorisé dès lundi prochain par les autorités transalpines. Ce calendrier doit cependant encore être validé par le gouvernement italien, lequel se donne une semaine avant de trancher définitivement, mais paraît de plus en plus convaincu que la reprise de la saison 2019-2020 peut se faire. Tout cela avec un énorme contrôle sanitaire des joueurs et des staffs, et bien évidemment dans des stades à huis clos.

Les clubs de Serie A veulent terminer la saison avant le 2 août, afin de laisser la place à la Ligue des champions et l’Europa League. Et en reprenant le 13 juin, le calendrier peut même permettre de finir la coupe d’Italie. Pour l'Olympique Lyonnais, qui doit défier la Juventus en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le scénario catastrophe se profile de plus en plus, l'OL, qui n'aura plus jouer depuis cinq mois, trouvant sur sa route une formation turinoise lancée comme une fusée.