Paul Pogba vole vers la Juventus, c'est l'heure !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Tandis qu'Angel Di Maria est arrivé jeudi soir à Turin et passe actuellement sa visite médicale, Paul Pogba a lui envoyé un message sur les réseaux sociaux pour annoncer son retour à la Juventus.

Le maigre suspense est terminé, laissé libre par Manchester United, Paul Pogba va retrouver la Juventus, un club dont le champion du monde français a déjà porté le maillot, c'était entre 2012 et 2016. Et à l'époque il arrivait déjà de Manchester United. Même si le milieu de terrain de 29 ans avait été évoqué également au PSG, du moins jusqu'à ce que Luis Campos arrive aux commandes du mercato, la Juventus était en pole depuis quelques semaines. Ce vendredi, c'est évidemment via les réseaux sociaux que Paul Pogba a confirmé qu'il venait retrouver la Vieille Dame. Vêtu de noir et de blanc, le joueur français, installé dans un jet privé, lance un « Ci vediamo presto » qui n'est nul besoin de traduire. Paul Pogba est désormais attendu à 16 heures à l'aéroport Caselle.