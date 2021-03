Ita : Cristiano Ronaldo reste à la Juventus, Pirlo confirme

Dans : Serie A.

L'entraîneur de la Juventus n'envisage pas une seule seconde que Cristiano Ronaldo quitte le club durant le prochain marché des transferts. Andrea Pirlo est clair.

L'entraîneur de la Juventus Andrea Pirlo a assuré samedi être « heureux » de pouvoir continuer l'an prochain avec Cristiano Ronaldo, sous contrat jusqu'en 2022, en réponse à des interrogations nées après l'élimination des Bianconeri en Ligue des champions. Dans un message sur Instagram, la star portugaise a lui même rendu un hommage appuyé à la Juventus sans pour autant clarifier totalement ses intentions pour la saison prochaine. « Cristiano Ronaldo a encore une année de contrat et nous sommes donc heureux qu'il puisse continuer avec nous », a déclaré Andrea Pirlo devant la presse à la veille du match contre Benevento dimanche lors de la 28e journée de Serie A.

Cristiano Ronaldo flatte la Juventus et ses salariés

A la suite de l'élimination en C1 contre Porto le 9 mars, des rumeurs ont évoqué un possible retour de CR7 au Real Madrid, alimentées par des propos de l'entraîneur Zinédine Zidane, qui n'a pas fermé la porte à une telle hypothèse. Quant à savoir s'il fallait faire évoluer le rôle de Ronaldo sur le terrain, Pirlo a assuré ne pas « y avoir encore pensé, parce que nous sommes concentrés sur la façon de finir au mieux la saison ». « Il est indiscutable », a ajouté l’entraîneur. Ronaldo a quant à lui publié un message sur Instagram (271 millions de followers) pour remercier la Juventus après avoir été désigné vendredi meilleur joueur en Italie par l'association des joueurs. La star portugaise y remercie tous les salariés « inconnus du grand public qui travaillent au quotidien pour que la Juventus soit un des plus grands clubs du monde ». Il promet aussi « à tout l'univers bianconero que nous continuerons à travailler jusqu'au dernier jour pour pouvoir encore, tous ensemble, avoir des raisons de célébrer cette saison ». Une promesse que Cristiano Ronaldo va devoir tenir, car du côté es supporters de la Juventus on commence à sérieusement s'agacer des performances européennes de la Vieille Dame avec CR7.

Rédaction avec AFP