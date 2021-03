Ita : Cristiano Ronaldo sacrifié, l'idée choc de la Juve

Dans : Serie A.

Envoyé au Real Madrid par la presse espagnole, Cristiano Ronaldo est à un moment charnière de sa fin de carrière.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, le Portugais a peu de chances de prolonger son bail en faveur du champion d’Italie en titre. Les mauvais résultats de la Juventus Turin ont même suscité les premières rumeurs d’un départ de Cristiano Ronaldo cet été. A en croire la presse espagnole, le Real Madrid est sur les rangs. Une information rapidement démentie par le journal L’Equipe, qui croit savoir que le clan CR7 a fait fuiter une fake-news afin de prendre la température auprès des dirigeants du Real Madrid, lesquels ne seraient pas particulièrement intéressés par un come-back de Cristiano Ronaldo. Reste que selon AS, un élément pourrait changer la donne. Plombée par le salaire XXL de sa star, qui perçoit 31 ME net par an, la Juventus Turin serait prête à libérer Cristiano Ronaldo !

Une information qui, si elle se confirme, ne manquera pas de faire l’effet d’une bombe à l’heure où le nom de Cristiano Ronaldo est associé au Real Madrid mais également au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si la Juventus Turin est prête à s’asseoir sur un potentiel transfert à plus de 50 ME pour se délester du salaire colossal de Cristiano Ronaldo. Du côté de Florentino Pérez, la donne est bien évidemment différente et la possibilité de récupérer le Portugais pour zéro euro pourrait être tentante. Cela étant, la priorité du président madrilène ainsi que de son entraîneur Zinedine Zidane est avant tout de régénérer l’effectif avec le renfort de jeunes joueurs prometteurs tels que Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Plus les jours passent, plus le nom du Norvégien revient en boucle dans l’actualité du Real Madrid et enflamme les Socios. Bien plus que celui de Cristiano Ronaldo.