Dopage ‍: Pogba suspendu jusqu'en 2025 pour éviter un procès ‍?

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Contrôlé positif à la testostérone, Paul Pogba risque jusqu'à quatre ans de suspension. Cependant, le joueur français de la Juventus serait proche d'un accord afin d'éviter un procès en échange d'une sanction pouvant aller jusqu'à deux ans.

Le 11 septembre dernier, Paul Pogba apprenait sa suspension à la suite d’un contrôle antidopage positif effectué alors qu’il était sous le maillot de la Juventus après un match contre l’Udinese. Aussitôt mis au placard par le club italien, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026, le milieu de terrain a demandé une contre-expertise, mais celle-ci a confirmé l’utilisation de testostérone. Même si le champion du monde 2018 s’est défendu d’avoir pris volontairement un produit dopant, évoquant un complément alimentaire pris lors d’un séjour estival aux Etats-Unis, Paul Pogba sait qu’il risque une suspension de quatre ans en cas de procès devant le Tribunal national antidopage italien.

Pogba suspendu jusqu'en 2025 ?

#Juventus, #Pogba verso il patteggiamento per il caso doping: ecco quanti mesi di squalifica rischia il calciatore https://t.co/6ZQ667MjyJ — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) December 4, 2023

Agé de 30 ans, cela pourrait être un rude coup pour un joueur dont la fin de carrière se profilerait alors. Cependant, ce lundi, le site italien CalzioFinanza affirme que les avocats du joueur auraient décidé de négocier un accord avec Pierfilippo Laviani, le procureur italien en charge de ce dossier. Paul Pogba reconnaitrait avoir effectivement pris ce produit sur les conseils d’un ami, mais sans en référer à la Juventus, et surtout sans avoir l’intention de se doper, ignorant qu’il contenait de la testostérone. Avec cette procédure, le milieu de terrain français devrait échapper au procès et à la sanction la plus lourde et être suspendu pour une période allant de 18 à 24 mois, selon le média italien. Une fois la sanction officialisée, la Juventus devrait alors le licencier.