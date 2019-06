Futur Ballon d’Or, ce Portugais attend le déclin de Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Europeen, Premier League.

Installé dans le onze de Pep Guardiola à Manchester City, Bernardo Silva vient de terminer une saison exceptionnelle.

Le meilleur joueur de la Ligue des Nations, compétition qu’il a remportée avec le Portugal, a rempli son palmarès en l’espace de quelques mois. Il faut en effet ajouter le Community Shield, la League Cup et la FA Cup. Sans oublier le sacre en Premier League bien sûr. Suffisant pour devenir un prétendant au Ballon d’Or cette année ? Pour son compatriote Paulo Futre, le milieu offensif passé par Monaco devra patienter.

« Je pense que Bernardo Silva sera la prochaine star, il le sera quand Cristiano Ronaldo et Lionel Messi seront sur le déclin, a confié l’ancien international portugais à Perform. Je pense que Bernardo sera l'un des joueurs prêts à remporter le Ballon d'Or. C'est un joueur qui a déjà beaucoup de responsabilités dans une grande équipe comme Manchester City. Il va continuer à évoluer et dans deux ou trois ans, quand Messi et Cristiano prendront leur retraite, je pense qu'il sera l'un des grands prétendants au Ballon d'Or. » Une chose est sûre, le Citizen sera bien placé dans le prochain classement.