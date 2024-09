Liga ‍: L'Atlético tient le Real en échec

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Match nul dans le choc heurté entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid (1-1).

Dans un match musclé, le Real Madrid pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Militao, d’une frappe en force sur un ballon naviguant dans la surface après l’heure de jeu. Mais l’Atlético n’a rien lâché, et à force de pousser est revenu au score sur un but dans les dernières minutes de de Correa, d’abord refusé pour hors-jeu avant d’être validé.

Les Colchoneros ont terminé à 10 après le rouge direct récolté par Llorente pour un énorme tacle à la dernière seconde. Ce match nul permet au FC Barcelone de garder une sérieuse avance de trois points à la fin du week-end. L’Atlético reste troisième d’une Liga passionnante, même si encore une fois, les problèmes depuis les tribunes ont provoqué un arrêt du match après que Thibaut Courtois ait reçu de nombreux projectiles de la part de ses anciens supporters.