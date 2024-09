Dérapage raciste en Espagne, un Français visé

Dans : Foot Europeen.

Par Adrien Guyot

Le racisme a encore touché le football espagnol le week-end dernier. Haissem Hassan, jeune joueur français de 22 ans, a été victime d’insultes inacceptables de la part d’une supportrice de Gijon. La Liga a déjà condamné cet événement tandis que le club espère localiser l’auteure de ces propos.

Triste scène ce week-end en Espagne. A l’occasion du derby des Asturies entre le Sporting Gijon et le Real Oviedo qui avait lieu pour le compte de la quatrième journée de championnat de deuxième division, le jeune joueur français Haissem Hassan (22 ans) évoluant à Oviedo a été insulté de «singe de merde» par une supportrice de l’équipe locale, à la 66ème minute de la rencontre. C’est une vidéo partagée sur les réseaux sociaux qui permet de voir clairement que cette femme a eu des mots à caractère raciste envers le joueur, né d’un père égyptien et d’une mère tunisienne. Le joueur évoluait encore à Gijon l’an dernier (42 rencontres disputées toutes compétitions confondues) avant d’être recruté par le club rival cet été. Suite à cet incident, l’institution qui se charge d’organiser les compétitions de football professionnel en Espagne et le Sporting Gijon ont tous deux réagi pour faire part de leur indignation.

La Liga et Gijon dénoncent l’incident raciste

✋🛑 En el deporte no hay lugar para actos racistas o de odio.



LALIGA condena firmemente cualquier gesto de racismo y seguirá trabajando hasta erradicar estos comportamientos intolerables de nuestro deporte. #LALIGAVSRacismo https://t.co/WYrOjVj4sF — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 7, 2024

Le club espagnol a publié un message sur son compte X officiel quelques minutes après le match : «Le Real Sporting travaille pour localiser la supportrice qui a insulté un joueur de l’équipe des visiteurs. Notre club ne tolère aucune forme de racisme. Nous enquêtons sur ce qu’il s’est passé. Nous applaudissons et remercions le comportement global de nos supporters», a assuré la formation de deuxième division. La Liga a de son côté cité le tweet de Gijon pour dénoncer à son tour cet incident : «Les messages de haine et de racisme n’ont pas leur place dans le sport. La Liga condamne avec la plus grande fermeté tout geste de racisme et continue à travailler pour éradiquer ces comportements intolérables de notre sport.» Sur le terrain, le Sporting Gijon a remporté le match (3-1) mais n’a pas encore gagné le combat contre le racisme, tout comme l’ensemble du monde du football qui doit afficher sa solidarité pour ne plus que ce genre de choses n’arrive à l’avenir.