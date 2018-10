Arda Turan inculpé, il risque 12 ans de prison

Dans : Foot Europeen.

Prêté au mercato d'hiver 2018 par le FC Barcelone, et pour deux ans et demi, au club turc de Basaksehir, basé à Istanbul, Arda Turan a été inculpé ce lundi pour harcèlement sexuel, détention illégale d'arme et blessures volontaires par un juge stambouliote, le milieu de terrain international risque jusqu'à 12 ans de prison. Il y a une semaine, Arda Turan avait été arrêté après une nuit très agitée, durant laquelle il avait d'abord agressé un chanteur local à la sortie d'une discothèque, la femme de ce dernier accusant le footballeur de l'avoir harcelé sexuellement. Dans la foulée, Arda Turan, dans un état second et armé d'un revolver, aurait tenté de rejoindre le chanteur à l'hôpital afin de demander qu'on lui pardonne et...qu'on lui tire dessus !

Un comportement qui fait planer la menace d'une lourde condamnation pour l'enfant terrible du football turc, Arda Turan, lequel a déjà été suspendu seize matches cette année pour avoir insulté un arbitre, qu'il avait ensuite sérieusement bousculé.