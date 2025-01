Araujo regrette de ne pas avoir signé au PSG

Remis d’une longue blessure, Ronald Araujo n’a pour le moment pas la chance de retrouver les terrains de football sous la houlette de Hansi Flick. De quoi lui faire regretter son non-départ au Paris Saint-Germain.

En juillet 2024, Ronald Araujo s'est lourdement blessé aux ischios-jambiers et a dit adieu à la première moitié de la saison en cours. S’il espérait pouvoir retrouver rapidement du temps de jeu une fois sa convalescence terminée, l’Uruguayen se met pour l’instant le doigt dans l’œil. Le défenseur central de 25 ans, qui a pourtant toujours été un élément incontournable de l’effectif, n’a joué qu’un match sur les cinq auxquels il aurait pu participer depuis son retour officiel dans le groupe professionnel. Hansi Flick ne semble pas lui accorder plus de confiance que cela. Un état de fait qui peut donner des regrets à Araujo qui aurait peut-être dû accepter de partir au Paris Saint-Germain quand il le pouvait.

🚨⚪️⚫️ Juventus are prepared for club to club talks for Ronald Araujo after the Super Cup.



Juve see Araujo as as priority, Barça were already informed about the interest since last week.



ℹ️ Juventus to explore permanent deal/loan with obligation, not straight loan/with option. pic.twitter.com/Jp5Dvo3atZ