Wanda Nara se met à nue en direct, tout va bien !

Par Claude Dautel

Dans une émission qui a attiré des millions de téléspectateurs en Argentine, la compagne et agent de Mauro Icardi a déballé toute sa vie privée.

Il y avait du monde mardi soir devant la chaîne Telefe, un des plus gros médias en Argentine. Il est vrai que l’invitée vedette n’était autre que Wanda Nara, l’épouse de Mauro Icardi, laquelle avait accepté de venir parler de ses déboires conjugaux après des semaines passées à échanger des messages subliminaux via les réseaux sociaux. Face aux nombreuses rumeurs sur sa situation familiale, Wanda Nara a précisé qu’elle n’était plus en instance de divorce avec l’attaquant du Paris Saint-Germain, reconnaissant tout de même qu’il y avait eu un vrai problème avec l’actrice China Suarez, et donnant les détails sur la manière dont elle avait compris que son mari avait une relation extra-conjugale. « Je discutais avec la personne qui organise nos soirées, et j’ai eu besoin d’une photo sur le téléphone de Mauro. C’est là que j’ai vu qu’il avait eu une conversation avec une femme très célèbre. Mauro ne m’avait jamais parlé de cela. C’est ce qui a provoqué tout cela », explique Wanda Nara.

La femme de Mauro Icardi estime même avoir sa part de responsabilité en étant montée dans les tours trop rapidement. « Avant d’en parler à un ami ou à ma sœur, j'ai mis en ligne une story sur ce sujet. Je suis toujours avec mon téléphone et la première chose qui m'est venue à l’idée après une dispute, cela a été de poster sur Instagram », regrette Wanda Nara, qui a cependant reconnu que l’attaquant argentin du PSG avait plaidé coupable. « Mauro m'a dit que c'était une bêtise, et même que c'était l'erreur de sa vie. Lui-même m'a dit qu'il l’avait rencontrée et que ce n'était rien et c'est vrai qu'il ne s'est rien passé. Il semble qu'elle soit venue à Paris. Quand c’est arrivé, je suis montée en température et je suis partie. Mauro aurait divorcé à ma place », a reconnu l’épouse du footballeur parisien, lequel a fait un court passage sur le plateau, une séquence bien évidemment enregistrée. Un déballage assez sidérant qui doit laisser un goût amer aux dirigeants du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino devant se passer de son joueur au début de ce feuilleton.