Un rêve nommé Benzema, Man United a besoin de lui

Loin de ses objectifs, Manchester United vit une saison compliquée. Son secteur offensif montre régulièrement une certaine impuissance face aux défenses adverses. D’où la nécessité d’ajouter un attaquant de haut niveau comme le Français Karim Benzema.

Désormais à la tête de la direction sportive à Manchester United, Jim Ratcliffe va-t-il se séparer d’Erik ten Hag ? Malgré les doutes de la presse anglaise, ce n’est apparemment pas la tendance. Le manager mancunien a la confiance de l’homme d’affaires britannique, sans doute conscient des faiblesses de son effectif. Les Red Devils sont notamment limités dans le secteur offensif.

Benzema invité à MU

Cela n’a pas échappé à Louis Saha qui rêve d’une arrivée de Karim Benzema, en difficulté en Arabie Saoudite. « Il pourrait secouer l’attaque de Manchester United et c’est ce dont ils ont besoin, a imaginé l’ancien Mancunien interrogé par Betting Odds. Il marquerait certainement des buts et apporterait beaucoup plus de fluidité dans le jeu. C’est juste un rêve, mais Karim est toujours un gars très professionnel, c'est le type d'attaquant dont Hojlund peut apprendre, mais ce n’est qu’un fantasme. »

Recruté pour 85 millions d’euros (bonus compris), l’attaquant danois peine à s’adapter. Rien de surprenant pour Luis Saha qui constate que le renfort estival n’a pas de modèle dans l’effectif. « J'ai joué avec Van Nistelrooy et Solskjaer, a rappelé le consultant français. J'ai eu la chance de regarder ces légendes, de travailler mes appels et mes gestes avec eux. » Autre circonstance atténuante pour l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame : le profil de certains coéquipiers.

« Même les ailiers ne savent pas quoi faire. C'est très difficile pour Hojlund de trouver les espaces quand les gars qui sont censés lui donner le ballon ne savent pas où aller. Antony revient constamment à l'intérieur et trouve toujours le moyen de frapper, ce n'est pas suffisant pour un avant-centre. En tant que numéro 9, je serais furieux, c'est inutile. Ce n'est pas comme ça que l'attaquant marquera des buts. Et Rashford à gauche, c'est à peu près la même chose », a commenté Louis Saha, pessimiste pour les Mancuniens.