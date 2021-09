Cristiano Ronaldo nerveux comme un jeunot

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Titulaire pour son grand retour sous le maillot de Manchester United, Cristiano Ronaldo a montré qu’il n’avait absolument rien perdu de sa magie. Et de son sens du but. Le Portugais a planté un doublé pour emmener les Red Devils vers un succès 4-1 qui les met très bien au classement. Mais surtout, CR7 est clairement une nouvelle arme sur laquelle il va falloir compter cette saison. Un retour triomphant qui a fait le bonheur de l’ancien de la Juventus, si décrié ces derniers mois à Turin, et désormais heureux comme un gamin. Malgré ses 36 ans, le Portugais n’a pas hésité à confier qu’il s’était senti très nerveux voulant absolument bien faire devant son public pour ce retour.

« Je ne m'attendais pas à ça, à marquer deux buts... je m’attendais à un mais pas à deux. J'apprécie ce que les fans ont fait pour moi aujourd'hui, je suis tellement fier de ça. Mais le plus important, c'est de gagner des matchs. Manchester a besoin d'être à la place qu'il mérite. Je suis évidemment heureux de marquer, je ne vais pas le nier, mais le plus important c'est l'équipe. L'équipe a joué avec consistance, à haut niveau, je suis très fier. Les fans? C'est incroyable. J'étais tellement nerveux en commençant le match. C'était normal. Cela ne s'est peut-être pas vu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils chantent mon nom durant tout le match. L'accueil est incroyable mais je suis ici pour gagner des matchs et aider l'équipe. J'étais super nerveux. Hier soir je ne pensais qu'à bien jouer, à aider l'équipe. C'est spécial. J'ai joué un peu partout dans le monde mais l'Angleterre, c'est le plus spécial. J'appartiens à Manchester, je suis arrivé très jeune, ils m'ont toujours très bien traité, c'est pour ça que je suis revenu », a souligné un Cristiano Ronaldo qui a fait taire les derniers sceptiques avec ce doublé dès son retour.